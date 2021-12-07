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- Ordu'da tarihi eser kaçakçısı 5 şahıs yakalandı
Ordu'da tarihi eser kaçakçısı 5 şahıs yakalandı
Jandarma ekipleri tarafından yürütülen operasyon kapsamında Roma dönemine ait tarihi eserler ele geçirildi, olayla ilgili 5 şüpheli gözaltına alındı.
- İHA
- 07.12.2021 - 09:53
- Güncelleme : 07.12.2021 - 10:35
Ülke genelinde ekiplerin kaçakçılara yönelik çalışmaları sürüyor.
Ordu İl Jandarma Komutanlığı tarafından, kaçakçılık ile mücadele kapsamında yapılan çalışmalar neticesinde Ünye ilçesinde operasyon düzenlendi.
OPERASYONDA ELE GEÇİRİLENLER
Operasyonda; 53 adet Roma dönemine ait sikke, 7 adet Roma dönemine ait heykelcik, 7 adet kolye, 1 adet etnografik hançer, 2 adet detektör, 1 adet pusula, 2 adet kurusıkı tabanca, 2 adet ruhsatsız av tüfeği ile muhtelif kazı malzemeleri ele geçirildi.
5 KİŞİ ADLİYEDE
Olayla ilgili yakalanarak gözaltına alınan 5 şüpheli adli makamlara sevk edildi.