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    Ordu'da tarihi eser kaçakçısı 5 şahıs yakalandı

    Jandarma ekipleri tarafından yürütülen operasyon kapsamında Roma dönemine ait tarihi eserler ele geçirildi, olayla ilgili 5 şüpheli gözaltına alındı.
    • İHA
    • 07.12.2021 - 09:53
    • Güncelleme : 07.12.2021 - 10:35
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    Ordu'da tarihi eser kaçakçısı 5 şahıs yakalandı

    Ülke genelinde ekiplerin kaçakçılara yönelik çalışmaları sürüyor.

    Ordu İl Jandarma Komutanlığı tarafından, kaçakçılık ile mücadele kapsamında yapılan çalışmalar neticesinde Ünye ilçesinde operasyon düzenlendi.

    OPERASYONDA ELE GEÇİRİLENLER

    Operasyonda; 53 adet Roma dönemine ait sikke, 7 adet Roma dönemine ait heykelcik, 7 adet kolye, 1 adet etnografik hançer, 2 adet detektör, 1 adet pusula, 2 adet kurusıkı tabanca, 2 adet ruhsatsız av tüfeği ile muhtelif kazı malzemeleri ele geçirildi.

    5 KİŞİ ADLİYEDE

    Olayla ilgili yakalanarak gözaltına alınan 5 şüpheli adli makamlara sevk edildi.

    Ordu da tarihi eser kaçakçısı 5 şahıs yakalandı #1

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