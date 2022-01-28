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- Osmaniye'de 54 suç kaydı olan şahıs hırsızlık yaparken yakalandı
Osmaniye'de 54 suç kaydı olan şahıs hırsızlık yaparken yakalandı
Apartmandan motosiklet çalındığı ihbarı üzerine harekete geçen polis ekipleri, tespit ettiği hırsızın 54 suç kaydıyla arandığını belirledi. Zanlı gözaltında.
- İHA
- 28.01.2022 - 10:59
Osmaniye’de apartman içerisinde park halindeyken çalınan motosiklet için polis ekipleri çalışma başlattı.
54 KAYDI OLAN ŞAHIS YAKAYI ELE VERDİ
Apartmanın güvenlik kameralarının incelenmesi soncu, polis ekipleri hırsızın çeşitli suçlardan 54 kaydı olan İ.T. olduğunu belirledi.
OPERASYONLA YAKALANDI
Yapılan fiziki takibin ardından adresi belirlenen İ.T. yapılan baskınla yakalandı. Gözaltına alınan İ.T. hakkında hırsızlık suçundan adli soruşturma başlatıldı.