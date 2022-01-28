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    Osmaniye'de 54 suç kaydı olan şahıs hırsızlık yaparken yakalandı

    Apartmandan motosiklet çalındığı ihbarı üzerine harekete geçen polis ekipleri, tespit ettiği hırsızın 54 suç kaydıyla arandığını belirledi. Zanlı gözaltında.
    • İHA
    • 28.01.2022 - 10:59
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    Osmaniye'de 54 suç kaydı olan şahıs hırsızlık yaparken yakalandı

    Osmaniye’de apartman içerisinde park halindeyken çalınan motosiklet için polis ekipleri çalışma başlattı.

    54 KAYDI OLAN ŞAHIS YAKAYI ELE VERDİ

    Apartmanın güvenlik kameralarının incelenmesi soncu, polis ekipleri hırsızın  çeşitli suçlardan 54 kaydı olan İ.T. olduğunu belirledi.

    OPERASYONLA YAKALANDI

    Yapılan fiziki takibin ardından adresi belirlenen İ.T. yapılan baskınla yakalandı. Gözaltına alınan İ.T. hakkında hırsızlık suçundan adli soruşturma başlatıldı.

    Osmaniye de 54 suç kaydı olan şahıs hırsızlık yaparken yakalandı #1


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