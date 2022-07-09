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    Osmaniye’de annesiyle tartışan babasını öldürdü

    Annesiyle tartışan babasını av tüfeğiyle öldürdükten sonra araya giren komşunu da yaralayan zanlı, gözaltına alındı. Cinayetle ilgili soruşturma başlatıldı.
    • 09.07.2022 - 10:03
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    Osmaniye’de annesiyle tartışan babasını öldürdü

    Osmaniye’nin Bahçe ilçesi Karşıyaka Mahallesi Mahmut Hoca Sokak'ta ikamet eden İsmail S., dün akşam saatlerinde eşiyle tartışmaya başladı.

    Çiftin oğulları İsa S.'nin (23) de dahil olduğu tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

    Babasına sıktı

    Bu sırada kavga sesini duyup, eve gelen komşuları Mehmet B. araya girerek baba ile oğlunu sakinleştirmek istedi.

    Tartışmanın daha da büyümesiyle evde bulunan av tüfeğini alan İsa S., babasına peş peşe ateş etti.

    Osmaniye’de annesiyle tartışan babasını öldürdü #1

    Komşuya da isabet etti

    Tüfekten çıkan saçmalar İsmail S. ve kavgaya ayırmaya çalışan Mehmet B.'ye isabet etti.

    İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

    Babası öldü

    Gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde İsmail S.'nin yaşamını yitirdiği belirlendi.

    Yaralı Mehmet B. ise sağlık ekiplerince Bahçe Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

    Osmaniye’de annesiyle tartışan babasını öldürdü #2

    Gözaltına alındı

    İsmail S.'nin cansız bedeni, savcı ve polisin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından otopsi için morga kaldırıldı.

    İHA’nın haberine göre İsa S.'yi gözaltına alan ekipler olayla ilgili soruşturma başlattı.


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