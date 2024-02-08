Osmaniye'de elma kasalarının içinden 40 milyon TL'lik uyuşturucu çıktı Osmaniye'de elma kasalarının içine zulalanmış halde, piyasa değeri yaklaşık 40 milyon Türk Lirası olan 41 kilo 150 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

DHA

Uyuştucu tacirlerine geçit yok.

Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü ve Van İl Emniyet Müdürlüğü'nün uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde yapılan ortak çalışmada ekipler, otoyol üzerinde seyir halinde olan elma yüklü kamyoneti durdurdu.

Piyasa değeri 40 milyon TL: 3 kişi tutuklandı

Kamyonette hassas burunlu narkotik köpeği ile yapılan aramada, elma kasalarının içerisine gizlenmiş piyasa değeri yaklaşık 40 milyon TL değerinde olan 41 kilo 150 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan Kenan Ç., Bülent Ç. ve Kubat B. tutuklandı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)