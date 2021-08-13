Osmaniye’de evlere dadanan hırsız yakalandı

4 ayrı adresten motosiklet, laptop ve klima dış ünitesi çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan hırsız, tutuklandı.

Osmaniye Adnan Menderes ve Rahime Hatun Mahallesi’nde bulunan 4 ayrı adreste farklı günlerde hırsızlık olayları meydana geldi.

İkametlerinde bulunan motosiklet, laptop ve klima dış ünitesinin çalındığı yönünde ihbarda bulunan vatandaşlar durumu polise bildirdi.

ASAYİP EKİPLERİ, KISA SÜREDE YAKALADI

Mahallelere sevk edilen Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, geniş çaplı araştırma yaptı.

Çevrede bulunan güvenlik kameralarını mercek altına alan ekipler, izledikleri görüntülerde hırsızlığı gerçekleştiren şüphelinin 14’ü hırsızlık olmak üzere toplamda 28 suç kaydı bulunan T.S. olduğunu tespit etti.

Fiziki takibe başlayan ekipler, T.S.’yi kısa sürede yakaladı.

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TUTUKLANDI, İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Gözaltına alınan T.S., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ayrıca T.S.'nin emniyetteki ifadesinde yaklaşık 20 bin lira değerindeki 2 adet laptop, yaklaşık 6 bin 500 lira değerindeki motosiklet ile yaklaşık 2 bin lira değerindeki klima dış ünitesini ismini bilmediği kişilere sattığını beyan ettiği öğrenildi.