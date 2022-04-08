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    Osmaniye’de, gümrük kaçağı 185 araç motoru ele geçirildi

    Bir iş yerinin deposuna yapılan baskında, yurt dışından kaçak yollarla getirilen 185 araç motoru ele geçirildi. Gözaltına alınan M.K. isimli şahıs, ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.
    • DHA
    • 08.04.2022 - 14:41
    • Güncelleme : 08.04.2022 - 15:23
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    Osmaniye’de, gümrük kaçağı 185 araç motoru ele geçirildi

    Osmaniye’de, kaçakçılık suçları ile mücadele kapsamında çalışmalar aralıksız devam ediyor…

    Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, sanayi sitesindeki bir depoda kaçak araç motorları bulunduğu ihbarını aldı.

    1 kişi gözaltına alındı

    Çalışmaların ardından söz konusu adrese operasyon düzenledi.

    Yapılan baskında, olaylar bağlantılı olduğu belirlenen şüpheli M.K. gözaltına alındı.

    Osmaniye’de, gümrük kaçağı 185 araç motoru ele geçirildi #1

    Farklı marka 185 motor ele geçirildi

    İş yerinin deposunda yapılan aramada, yurt dışından yasa dışı yollarla getirilen farklı markalarda 185 araç motoru ele geçirildi.

    Osmaniye’de, gümrük kaçağı 185 araç motoru ele geçirildi VİDEO

    Motorların piyasa değerinin 2 milyon lira olduğu belirlendi. Hakkında adli işlem başlatılan M.K., jandarmadaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

    Osmaniye’de, gümrük kaçağı 185 araç motoru ele geçirildi #2


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