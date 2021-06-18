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    Osmaniye’de parmağına yüzük sıkışan kadının imdadına itfaiye yetişti

    Kendi imkanlarıyla parmağındaki yüzüğü çıkaramayan kadın, çareyi itfaiyede buldu.
    • İHA
    • 18.06.2021 - 09:22
    • Güncelleme : 18.06.2021 - 10:03
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    Osmaniye’de parmağına yüzük sıkışan kadının imdadına itfaiye yetişti

    Osmaniye'de bir vatandaş, parmağındaki yüzük nedeniyle talihsizlik yaşadı.

    Elleri şişen kadının parmağındaki yüzük sıkıştı. Fakıuşağı Mahallesi’nde bulunan İtfaiye Müdürlüğü’ne gelen kadın, durumu ekiplere anlattı.

    Vakit kaybetmeden sıkışan yüzüğü yerinden çıkarmak için çalışmalara başlayan ekipler, kadının parmağındaki yüzüğü bir aparat ile kesti.

    YÜZÜK KESİLDİ

    İşlem sırasında oluşabilecek ısınmaya karşıda duyarlı olan ekipler, kesilen yüzüğün üzerine soğutma yapmak için su dökmeyi de ihmal etmedi.

    Kısa süreli çalışma sonunda sıkışan parmaktan kesilerek çıkarılan yüzük, kadına teslim edildi.

    Osmaniye’de parmağına yüzük sıkışan kadının imdadına itfaiye yetişti ViDEO

    Osmaniye’de parmağına yüzük sıkışan kadının imdadına itfaiye yetişti #1

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