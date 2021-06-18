Kendi imkanlarıyla parmağındaki yüzüğü çıkaramayan kadın, çareyi itfaiyede buldu.

Osmaniye'de bir vatandaş, parmağındaki yüzük nedeniyle talihsizlik yaşadı.

Elleri şişen kadının parmağındaki yüzük sıkıştı. Fakıuşağı Mahallesi’nde bulunan İtfaiye Müdürlüğü’ne gelen kadın, durumu ekiplere anlattı.

Vakit kaybetmeden sıkışan yüzüğü yerinden çıkarmak için çalışmalara başlayan ekipler, kadının parmağındaki yüzüğü bir aparat ile kesti.

YÜZÜK KESİLDİ

İşlem sırasında oluşabilecek ısınmaya karşıda duyarlı olan ekipler, kesilen yüzüğün üzerine soğutma yapmak için su dökmeyi de ihmal etmedi.

Kısa süreli çalışma sonunda sıkışan parmaktan kesilerek çıkarılan yüzük, kadına teslim edildi.

Osmaniye’de parmağına yüzük sıkışan kadının imdadına itfaiye yetişti ViDEO