Osmaniye'de şarampole devrilen kamyonetin sürücüsü yaralandı

DHA
Osmaniye'nin Kadirli ilçesi Adana kara yolu Kurulandak mevkisinde Mahmut A. yönetimindeki kamyonet, sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kamyonette sıkışan sürücü, itfaiye erlerinin çalışması sonucu çıkarılarak sağlık ekibine teslim edildi.
Durumu ağır
Ağır yaralanan Mahmut A. ambulans ile Kadirli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Tedaviye alınan yaralının hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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