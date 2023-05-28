Osmaniye'de şarampole devrilen otomobildeki çocuk hayatını kaybetti

DHA
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde İbrahim Acar yönetimindeki otomobil sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole devrilip ters durdu.
Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
9 yaşındaki çocuk can verdi
Kaza yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde otomobildeki 9 yaşındaki Hamit Talha Acar'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.
Yaralı İbrahim Acar, Havva Acar, Sudem Acar ve kimliği öğrenilemeyen 1 kişi ise ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.