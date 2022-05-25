Osmaniye'de tarım arazilerini çekirgeler bastı

Çiftçilerin korkulu rüyası olan ve salgın yapabilen zararlı tür çekirgelerin olduğu arazi, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından ilaçlandı.

Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde ekili tarım alanlarında yaşanan çekirge popülasyonu, çiftçilerin korkulu rüyası oldu.

İHA'nın haberine göre; Tarım arazilerini istila eden çekirgelerden kurtulmak isteyen çiftçiler durumu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne bildirdi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Fevzi Soner Çerçi, ziraat mühendisleri Yusuf Ziya Mart ve Mehmet Acembekiroğlu’yla birlikte Yenifarsak köyündeki ekili tarım arazilerinde incelemelerde bulundu.

Arazide ilaçlama yapıldı

Gerekli incelemelerin ardından Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından gönderilen özel ilaçla çekirgelerin yoğun olduğu bölümlerde ilaçlama yapıldı.

Çekirgeyle mücadele de 1 dekar alanda yapılan ilaçlamanın binlerce dönüm arazide etkili olacağını ifade eden Çerçi, salgın yapabilen ve zararlı tür olan çekirgeyle mücadelenin önemli olduğunu kaydetti.

"İlk defa böyle yoğun çekirgeyle karşılaştık"

Düziçi İlçe Tarım ve Orman Müdürü Fevzi Soner Çerçi, çekirgeyle mücadelenin çiftçilerin için önemli olduğunu belirterek, "Yenifarsak köyündeyiz. Çiftçilerimizin ve muhtarımızın çekirge şikâyeti bizlere ulaştı. Bizlerde geldik yerinde inceledik. Gerçekten de ciddi manada çekirge popülasyonu ile karşılaştık. Daha önceki yıllarda böyle bir şeyle karşılaşmamıştık. İlk defa böyle yoğun çekirgeyle karşılaştık. Çekirgeyle mücadele etmezsek salgın yapabilen bir zararlı türüdür. Çekirge bitki türü ayrımı da yapmaz. Çekirgeyle iki türlü mücadele yöntemi var. Birincisi yavru ikincisi de ergin mücadelesidir. Biz şimdi yavru mücadeleyi yapacağız. Çekirgeler yavru dönemlerinde uyuşuk oluyorlar. Şuan 1 dekarlık alanda yaptığımız ilaçlamayla binlerde dönüm alandaki zararlıyı engelleyeceğiz." diye konuştu.