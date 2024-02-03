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Osmaniye'nin Bahçe ilçesi Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda bulunan Kızlaç Tüneli içerisinde sürücüsünün ismi belli olmayan bir otomobil alev aldı.
Yangın sonucu tünelde trafik yavaş ilerlerken bir yolcu otobüsü tıra, tır da önündeki hafif ticari araca çarptı.
Olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri bölgeye sevk edildi.
Otobüs şoförü hayatını kaybetti
Kazada otobüs şoförü araç içinde sıkışarak yaşamını yitirdi, 6 kişi yaralandı.
Yaralılar ambulanslarla Bahçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Otobüs şoförünün cansız bedeni itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu araçtan çıkarılarak Bahçe Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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