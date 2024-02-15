İHA
Ekipler uyuşturucu ile mücadeleye devam ediyor.
Bu kapsamda Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü çalışmalarını sürdürüyor.
Şüphe üzerine aracı durdurdular
Kentteki son çalışmada ekipler, şüphelendiği bir otomobili durdurdu.
Durdurulan otomobilde, uyuşturucuları bulmaya yardımcı olacak narkotik köpeği ile arama yapıldı.
Ele geçirilenler
Yapılan aramada yakıt deposuna gizlenmiş 10 kilo 250 gram skunk maddesi, 252 sentetik ecza ve 11.37 gram fubinica ele geçirildi.
5 kişi tutuklandı
Polis ekiplerinin gözaltına aldığı Ramazan Ç., Polat G., Furkan K., Yusuf A. ve Ömer Faruk K. isimli şahıslar tutuklanarak, cezaevine teslim edildi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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