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Osmaniye'de yol kenarında ceset bulundu
Yol kenarında hareketsiz şekilde bulunan kişinin öldüğü tespit edildi. Şahsın üzerinden kimlik çıkmazken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.
- 11.11.2022 - 10:37
Kadirli-Osmaniye kara yolu Nohuttepe köyü kavşağı yakınlarında, yol kenarında bir erkeğin hareketsiz yattığını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, şahsın öldüğünü tespit etti.
AA’nın haberine göre şahsın üzerinden kimlik de çıkmadı.
Soruşturuluyor
Jandarmanın olay yerindeki incelemesinin ardından ceset, Osmaniye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Şüpheli ölüm ile ilgili soruşturma başlatıldı.