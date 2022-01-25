Bir apartmanın ziline rast gele basarak kapıyı açtıran şahıs, iki bisikleti kucaklayarak kendi bisikletiyle taşıdı. Hırsızlık anları, kameralara da yansıdı.

Osmaniye’de, Raufbey Mahallesi'nde bulunan bir apartmanda ikamet eden bir vatandaş, iki bisikletin yerinde olmadığını fark etti.

Bisikletlerin çalındığını düşünen vatandaş durumu polise bildirdi. İhbar üzerine hırsızlık olayının yaşandığı adrese, Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri sevk edildi. Binanın güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, bisikletleri çalan şahsın daha önceden çeşitli suçlardan 35 kaydı bulunan K.C. isimli şahıs olduğunu tespit etti.

TAHKİKAT BAŞLATILDI

Yapılan fiziki takibin ardından K.C. yakalandı. Gözaltına alınan K.C. isimli şahsın, farklı günlerde 2 motosiklet ve bir cep telefonu daha çaldığı ortaya çıktı. K.C. hakkında adli tahkikat başlatıldı.

Osmaniye’de zillere basan hırsız, 2 bisiklet çaldı ViDEO

RASTGELE ZİLLERE BASTI

Görüntülerde apartmanın önüne gelen K.C. isimli şahsın kapının kilitli olduğunu fark edince rast gele zile bastığı, kapının açılmasıyla saniyeler içerisinde park halinde duran iki bisikleti kucaklayarak çıkardığı görüldü.

MUTFAK TÜPÜ HIRSIZLIĞI KAMERADA

Öte yandan, İstiklal Mahallesi’nde meydana gelen hırsızlık olayında da O.A. isimli şahsın bir apartmanın bodrum katında bulunan iki adet mutfak tüpünü çalma anı anbean güvenlik kameralarına yansıdı. Gözaltına alınan O.A. hakkında adli tahkikat başlatıldı.