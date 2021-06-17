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    Osmaniye'deki hırsız, keserle kamera yönü değiştirmeyi denedi

    Bina önündeki motosikleti çalarken eline geçirdiği keserle güvenlik kamerasının açısını değiştirmeye çalışan hırsız, görüntülerden tespit edilerek yakalanıp tutuklandı.
    • İHA
    • 17.06.2021 - 09:29
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    Osmaniye'deki hırsız, keserle kamera yönü değiştirmeyi denedi

    Osmaniye’deki Raufbey Mahallesi’nde bulunan bir apartmanın önünde park halinde olan motosiklet 10 Haziran günü çalındı.

    İhbar üzerine hırsızlık olayının yaşandığı bölgeye Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri sevk edildi.

    KESERLE YÖN DEĞİŞTİRMEYE ÇALIŞTI

    Binanın güvenlik kamerasını inceleyen ekipler, motosikleti çalan şahsın keşif yaptıktan sonra güvenlik kamerasının açısını bulduğu keserle değiştirmeye çalıştığını gördü.

    Görüntülerden kimliği tespit edilen şahsın daha önceden çok sayıda hırsızlık suçu olan K.U. olduğu belirlendi.

    Osmaniye'deki hırsız, keserle kamera yönü değiştirmeyi denedi VİDEO

    Osmaniye deki hırsız, keserle kamera yönü değiştirmeyi denedi #1

    FİZİKİ TAKİPLE GÖZALTINA ALINDI

    Hırsızlık şüphelisi şahsın yakalanması için çalışma başlatan ekipler, yapılan fiziki takip sonucunda şahsı gözaltına aldı.

    Osmaniye deki hırsız, keserle kamera yönü değiştirmeyi denedi #2

    TUTUKLU

    Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen K.U. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

    Osmaniye deki hırsız, keserle kamera yönü değiştirmeyi denedi #3

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