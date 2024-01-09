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Otomobil markasının internet sitesini taklit edip dolandırdılar

Otomobil markasının internet sitesini taklit edip dolandırdılar Lüks otomobil markası Mercedes’in internet sitesinin tasarımını taklit ederek oluşturulan sahte site üzerinden İzmir'de yaşayan 2 kişinin 3 milyon 226 bin lira dolandırılması olayıyla ilgili gerçekleştirilen operasyon sonucu, 9 şüpheli İstanbul'da gözaltına aldı.