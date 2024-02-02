Palalı Sabri silahlı saldırıda öldürüldü Gezi olayları sırasında göstericilere pala ile saldırdığı görüntülerden sonra Palalı Sabri olarak anılan Sabri Çelebi, Beyoğlu'nda uğradığı silahlı saldırı sonucu öldü.

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ensonhaber.com

Gezi olaylarında göstericilere palayla saldırdığı anlarla Türkiye'nin gündemine gelen Sabri Çelebi öldü.

Palalı Sabri olarak tanınan Çelebi, Beyoğlu'nda silahlı saldırıya uğradı.

Saldırı Beyoğlu Talimhane'de meydana geldi. Sabri Çelebi aracıyla giderken, bir kişi tarafından durduruldu. Aracı kullanan Çelebi'nin yanına gelen kişi, ile Çelebi arasında tartışma çıktı.

Tartışma sırasında şüpheli Çelebi'ye yumruk atmaya başladı. Ardından saldırganın arkadaşları da olay yerine geldi. Bu sırada saldırgan belinden çıkardığı silahla Çelebi'ye ateş etti.

Yaralanan Çelebi kendi aracıyla hastaneye götürüldü. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Sabri Çelebi kurtarılamadı. Saldırı anları ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Fuhuş davasında beraat etmişti

Çelebi hakkında, kurduğu suç örgütüyle kadınları gece kulüplerinde çalıştırarak fuhşa zorladığı iddiasıyla dava açılmıştı.

Hakkında kadınları zorla fuhuşa sürüklediği gerekçesiyle 248 yıla kadar hapis cezası talep edilen Çelebi, 6 ay önce beraat etmişti.

Çelebi'nin son olarak yargılandığı fuhuş çetesi davasında, tutuklu sanıklar tahliye edilmişti.

Gezi davası

Gezi Parkı olaylarında göstericilere palayla saldırdığı gerekçesiyle Sabri Çelebi'nin de aralarında bulunduğu 4 sanık, İstanbul 53. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanmıştı.

11 Mayıs 2017'de yapılan karar duruşmasında biri polis memuru 4 kişiye karşı "silah sayılabilecek kesici aletle kasten yaralama" suçundan 3 yıl hapse mahkum edilen Sabri Çelebi, bir kadını zırhla yaraladığı gerekçesiyle de 9 bin lira adli para cezasına çarptırılmıştı.