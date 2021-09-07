2008’de Meryem Tahnal ile kızı Melike Tahnal’ın kaybolmasının ardından olayla bağlantılı bulunan Palu Ailesi, mahkemeye çıkarıldı. Tuncer Ustael’e ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde 2008 yılında Meryem Tahnal ve küçük kızı Melike Tahnal’ın kaybolması ile ilgili takipsizlik kararıyla kapatılan dosyanın tekrar açılmasıyla 6 kişilik Palu Ailesi hakkındaki iddialar ülke gündemine oturmuş, aile 2019 yılında tutuklanmıştı.

Yargılandıkları mahkemece verilen kararın bozulmasının ardından, 2020 yılında Sakarya Bölge Mahkemesi 1. Ağır Ceza Dairesi sanıkların tek avukat tarafından savunulmasının usule aykırı olduğunu belirtilerek, sanıklar tekrar hakim karşısına çıkarılmıştı.

SANIKLAR 3. KEZ YARGILANDI

Kararın bozulmasıyla sanıklar üçüncü kez yargılandı.

Duruşma, Kocaeli 7. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

Duruşmada tutuksuz sanıklar Hava Palu, Fatih Palu ve tutuklu sanıklar Emine Ustael, Ayşe Palu hazır bulunurken, diğer tutuklu sanıklardan Tuncer Ustael ve İsa Palu duruşmaya, ses ve görüntü bilişim sistemi (SEGBİS) ile katıldı.

Palu ailesi hakkında karar: Tuncer Ustael ağırlaştırılmış müebbet aldı VİDEO



SANIKLAR BERAAT İSTEDİ

Avukatların savunmalarının dinlenmesi ile başlayan duruşmada, sanık avukatları müvekkillerinin tahliyelerini talep etti.

Ortada bir ceset olmadığı için Meryem Tahnal’ın ölüm nedeninin belli olmadığı ileri sürüldü. Sanıklar da suçsuz olduklarını belirterek beraatlerini istedi. Sanıkların son sözlerinin de dinlenmesi ile mahkeme heyeti kararı açıkladı.

PALU AİLESİ DAVASINDA VERİLEN CEZALAR

Sanık Tuncer Ustael; Meryem Tahnal'ı 'kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, ‘kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçundan 4 yıl, ‘banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması’ suçundan ise 3 yıl hapis ve 100 lira para cezasına çarptırıldı.

İsa Palu, Hava Palu, Ayşe Palu ve Emine Ustael, ‘Meryem Tahnal’ı ‘kasten öldürme suçundan’ ve ‘kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma’ suçlarından 14 yıl 2 ay hapis cezası aldı.

Olayların yaşandığı dönem yaşı küçük olan Fatih Palu da 8 yıl 4 ay hapis cezası aldı.