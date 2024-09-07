Para karşılığı cinsel ilişki skandalında imamın parası geri gönderildi Para karşılığı girdiği cinsel ilişkiden sonra parasını alamadığı için arkadaşlarına imamı gasbettiren astsubay, 58 bin TL'lik parayı imama geri gönderdi.

Haber Merkezi

Türkiye Bitliste bir imam ve kadın astsubay arasındaki para karşılığı cinsel ilişki skandalı ile çalkalandı...

İddiaya göre; Van-Gevaş İlçe Jandarma Komutanlığı’nda görev yapan Jandarma Astsubay Gül K., eşinden boşandıktan sonra Bitlis’in merkez ilçesinde yaşayan İmam İkram S. ile sevgili oldu.

PARA KARŞILIĞINDA CİNSEL İLİŞKİ

İlişkilerinin ilerleyen sürecinde imam S., astsubay K. ile cinsel birliktelik yaşamak istedi.

Kadın astsubay ilişkiye girme karşılığında imamdan para isterken imam S.'nin de bu durumu kabul ettiği öne sürüldü.

PARAYI VERMEYİNCE GASBETTİLER

Ancak cinsel ilişki sonrası imamın parayı ödememesi üzerine öfkelenen kadının, emri altındaki 2 jandarma uzman çavuş ve yine daha önce gönül ilişkisi yaşadığı Taner Ş'ye imam S.'yi gasbettirmek ve dövdürmek için plan yaptığı iddia edildi.

TUTUKLANDILAR

Gerçek Gündem'den gazeteci Seyhan Avşar'ın haberine göre, İmamın şikayeti üzerine soruşturma başlatıldı, Gül K. ile 2 jandarma personeli ve Taner Ş. tutuklandı.

Konuya ilişkin soruşturma devam ederken garip bir gelişme daha yaşandı.

İMAMIN PARASI GERİ GÖNDERİLDİ

Gazeteci Masun Gök'ün haberine göre imamın gasbedilen parası geri gönderildi.

İmamdan alınan 58 bin lira para, olay sonrası tutuklanan Taner Ş.'nin İranlı ortağının eşinin hesabına gönderildiği ortaya çıktı. Para buradan da imamın hesabına geçirildi.

GÜL ASTSUBAY'IN İFADESİ

Hakkındaki iddiaları reddeden astsubay Gül K. ifadesinde, imam İkram S. ile sosyal medya üzerinden iki yıldır görüştüğünü, bu süre içinde Van ve Tatvan’da toplam iki kez buluştuklarını belirtti.

'İMAM ALKOL ALDI, ARKADAŞLARIM BENİ KURTARDI'

Yine Gül K., Edremit’teki son görüşmelerinde ise imamın alkol aldığını ve kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu, bu sırada ikisi askeri personel olan üç arkadaşı tarafından kurtarıldığını söyledi.

Gül K. ifadesinin devamında, imamın hal ve hareketlerinden şüphelendiği için bu kişilere canlı konum bilgisini kendisinin gönderdiğini de ekledi.

"BAŞ UCUNA TÜRK BAYRAĞI VE SİLAH KOYUP..."

Gül K. ifadesinde ayrıca imamın kendisine, "İmam İkram bana saldırırken, 'Benim en büyük hayalim bir askerin başına silah ve Türk bayrağını koyup s....' dedi. Benim çeşitli yerlerimde bu şahsın darp izleri vardır." dedi.

Yaşananların ardından İmam İkram S., sosyal medyadan çeşitli paylaşımlar yapmaya devam etti.

X hesabından paylaşımlar yapan İmam S., daha sonra hesabını kapattı.

İmam S.'nin X hesabına ulaşılamadığı görüldü.