Pençe Kilit şehidinin acı haberi baba evine ulaştı Irak'ın kuzeyindeki operasyon bölgesinde şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er Erkan Selçuk'un şehadet haberi, Muş'taki ailesine ulaştı. Aile gözyaşlarına boğularak terörü lanetledi.

DHA

Türkiye şehit ateşiyle kavruldu.

Pençe Kilit hareket bölgesinde teröristler tarafından tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 23 yaşındaki Piyade Sözleşmeli Er Erkan Selçuk şehit oldu.

Şehadet haberi baba evine ulaştı

Şehidin Muş'un Hasköy ilçesinde yaşayan ailesine acı haber ulaştı.

Piyade Sözleşmeli Er Erkan Selçuk’un şehit olduğu haberini, Muş'un Hasköy ilçesi Sunay Mahallesi’nde yaşayan ailesine yetkililer verdi.

Acı haberi alan annesi Gülsen ve babası Ahmet Selçuk ile diğer yakınları, gözyaşlarına boğuldu.

"Elleri ayakları kırılsın"

Gülsen Selçuk, Kürtçe ağıtlar yakarak, terör örgütünü lanetleyip, "Elleri, ayakları kırılsın" dedi.

Türk bayrağı asılan şehit evine, yakınları ve komşuları taziye ziyaretinde bulunmaya başladı.

Görevinde 1 yılı dolmadı

Çiftin 8 çocuğundan 4’üncüsü ve bekar olan Erkan Selçuk'un vatani görevinin ardından sözleşmeli er olduğu bildirildi. Şehit Selçuk’un görevinde henüz bir yılını doldurmadığı ifade edildi.

Şehit Selçuk’un ağabeyi İzzet Selçuk'un da Varto ilçesinde jandarma uzman çavuş olarak görev yaptığı belirtildi.

Hasköy Kaymakamlığı’ndan da şehit Piyade Sözleşmeli Er Erkan Selçuk için taziye mesajı paylaşıldı.