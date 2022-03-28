Petrol
112.22
-4.39%
Euro
16.28
-0.10%
Dolar
14.84
0.07%
Altın
920.92
-1.39%
Borsa
2188
0.56%
Bitcoin
699.603
5.50%
BTXN Coin
38.56
-3.69%
Bitexen
12ºC
İstanbul
Güneşli 12 C

    Pençe Yıldırım bölgesinde 3 terörist SİHA ile öldürüldü

    Irak’ın kuzeyindeki, Pençe Yıldırım bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist SİHA ile etkisiz hâle getirildi.
    • Haber Merkezi
    • 28.03.2022 - 14:00
    • Güncelleme : 28.03.2022 - 14:22
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Pençe Yıldırım bölgesinde 3 terörist SİHA ile öldürüldü

    Türk askeri vatan nöbetini aralıksız sürdürüyor.

    Toprakları için canını hiçe sayan askerler, teröristlerin kökünü kazımakta kararlı.

    Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan paylaşımda, bir terörist grubun Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA) yardımıyla yok edildiği açıklandı.

    PENÇE YILDIRIM BÖLGESİNDE 3 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

    Bakanlık açıklamasında şu ifadelere yer verdi.

    "Mücadelemiz sürüyor! Irak’ın kuzeyindeki terör inlerini yerle bir eden Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Pençe Yıldırım bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı teröristi SİHA ile etkisiz hâle getirdi."

    Pençe Yıldırım bölgesinde 3 terörist SİHA ile öldürüldü #1

    Pençe Yıldırım bölgesinde 3 terörist SİHA ile öldürüldü #2


    İlginizi Çekebilir

    Profesyonel ve yeni başlayanlar için, Bitcoin hesabını aç! Ücretsiz formu hemen doldur!
    Bitcoin

    Profesyonel ve yeni başlayanlar için, Bitcoin hesabını aç! Ücretsiz formu hemen doldur!

    Alopesi nedir
    İpucu

    Alopesi nedir

    4 tır dolusu kitapla yaşayan öğretim üyesi
    Kitap

    4 tır dolusu kitapla yaşayan öğretim üyesi

    Görüş Bildir