Pençe Yıldırım bölgesinde 3 terörist SİHA ile öldürüldü

Pençe Yıldırım bölgesinde 3 terörist SİHA ile öldürüldü

Irak’ın kuzeyindeki, Pençe Yıldırım bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist SİHA ile etkisiz hâle getirildi.

Türk askeri vatan nöbetini aralıksız sürdürüyor.

Toprakları için canını hiçe sayan askerler, teröristlerin kökünü kazımakta kararlı.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan paylaşımda, bir terörist grubun Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA) yardımıyla yok edildiği açıklandı.

PENÇE YILDIRIM BÖLGESİNDE 3 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Bakanlık açıklamasında şu ifadelere yer verdi.

"Mücadelemiz sürüyor! Irak’ın kuzeyindeki terör inlerini yerle bir eden Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Pençe Yıldırım bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı teröristi SİHA ile etkisiz hâle getirdi."