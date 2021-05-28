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    Pendik’te 15 gün önce ölen adamın cansız bedeni bulundu

    Bir apartmandan gelen kötü kokular üzerine polis ekipleri harekete geçti. Polis ekipleri çilingir yardımı ile girdikleri dairede 55 yaşındaki adamın, cansız bedeni ile karşılaştı.
    • İHA
    • 28.05.2021 - 09:56
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    Pendik’te 15 gün önce ölen adamın cansız bedeni bulundu

    İstanbul’un Pendik ilçesi Esenler Mahallesi Sırdaş Sokak’ta, bir süredir yalnız yaşayan Y.S.’nin (55) apartman dairesindeki evinden gelen kokuları fark eden komşuları, polise haber verdi.

    Binaya gelen polis ekipleri, çilingir yardımı ile eve girdi. Maskelerle eve giren ekipler, 55 yaşındaki Y.S.’nin cansız bedeni ile karşılaştı.

    ÖLÜMÜ ŞÜPHELİ BULUNDU

    Yaklaşık 15 gün önce öldüğü tahmin edilen Y.S.’nin cansız bedeni şüpheli bulunarak, olay yerine gelen ekipler tarafından incelendi.

    Olay yeri inceleme ekiplerinin yapmış olduğu çalışmalar sonucu Y.S.’nin cenazesi adli tıp morguna kaldırıldı.

    Pendik’te 15 gün önce ölen adamın cansız bedeni bulundu #1

    KÖTÜ KOKULAR ÜZERİNE HAREKETE GEÇTİLER

    Ölen kişinin komşuları olduğunu söyleyen Ömer Faruk, "Kendisi Erzurumluydu yaklaşık 15 gün önce görmüştüm. Daireden aşırı derecede koku gelince, polisi aramak zorunda kaldım. Kapıyı açıp içeri girdiğimizde ise kötü bir halde bulduk.” diye konuştu.

    Pendik’te 15 gün önce ölen adamın cansız bedeni bulundu #2

    Pendik’te 15 gün önce ölen adamın cansız bedeni bulundu #3

    Pendik’te 15 gün önce ölen adamın cansız bedeni bulundu #4

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