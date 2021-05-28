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Pendik’te 15 gün önce ölen adamın cansız bedeni bulundu

Pendik’te 15 gün önce ölen adamın cansız bedeni bulundu

Bir apartmandan gelen kötü kokular üzerine polis ekipleri harekete geçti. Polis ekipleri çilingir yardımı ile girdikleri dairede 55 yaşındaki adamın, cansız bedeni ile karşılaştı.