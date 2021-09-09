Özel bir bankanın ATM’lerinden gelen alarm üzerine harekete geçen polis ekipleri, ATM ekranlarının kırıldığını gördü. ATM’leri kullanılamaz hale getiren şahsın yakalanması için çalışma başlatıldı.

İstanbul’un Pendik ilçesine bağlı Kaynarca Mahallesi'nde, 8 Eylül Çarşamba günü akşam saatlerinde, özel bir banka şubesinin ATM'lerinden gelen alarm, polis ekiplerini harekete geçirdi.

Bölgeye gelen polis ekipleri, ATM ekranlarının kırılarak kullanılamaz hale getirildiğini gördü.

ATM’LERDEN PARA ALINMADI

Yapılan incelemelerde ATM’lerden para alınmadığı belirlendi. Polis ekiplerinin banka çalışanlarından edindiği bilgiye göre, ATM'lere zarar veren şüphelinin daha önce şubeye gelerek çalışanları tehdit ettiği öğrenildi.

Pendik’te, banka çalışanlarını tehdit edip ATM’leri parçaladı ViDEO

KAMERA GÖRÜNTÜLERİ İNCELENDİ

Güvenlik kameraları görüntüleri mercek altına alındı.

Görüntülerde, ATM’lere zarar veren şüphelinin banka çalışanlarını tehdit eden şahıs olduğu görüldü.

ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Olay yeri inceleme ekipleri, banka şubesinde incelemelerde bulunurken, banka müdürü ve çalışanlar ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.