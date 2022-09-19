Pendik'te bir veli fahiş ücrete itiraz edince çocuğu servisten çıkarıldı

17 bin 700 lira ücret istenmesi üzerine ödemesi gereken servis ücretinin fazla olduğunu anlayan veli, durumu Tüketici Hakem Heyeti’ne bildirdi. Şikayet üzerine velinin kızı, servisten çıkarıldı.

İstanbul’un Pendik ilçesinde ikamet eden Salih Aygül, kızının 6.2 kilometrelik okul yolu için 17 bin 70 lira servis ücreti ödeyince, ücreti İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü'nün belirlediği ücret tarifesiyle karşılaştırdı.

Hesaplamalar sonucunda ödemesi gereken rakamın 9 bin 705 lira olduğunu belirleyen Salih Aygül, aradaki büyük fark nedeniyle Tüketici Hakem Heyeti'ne başvurdu.

DHA’nın haberine göre; servis şirketi, şikayete Aygül’ün sözleşmesini iptal ederek yanıt verdi.

Ayrıca, Aygül'ün ödediği 17 bin 70 lirayı iade edilerek okulun ilk gününde Aygül’ün kızı servis listesinden çıkarıldı.

Okulun tek servis firmasıyla çalıştığını belirten Aygül, kızının mağdur olduğunu, birçok kişinin aynı durumu yaşadığını belirtti.

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“Çocuğum mağdur olmasın diye ücreti ödemek durumunda kaldım”

Salih Aygül, normal tarifenin iki katı ücret ödediğini vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

“Okullar açılmadan, daha kayıt dönemindeyken okuldan mesaj geldi. Servisten faydalanabilmek için başvuru yapmanız gerekiyor denildi. İlk yaptığım görüşmede belirlenen ücretin çok yüksek olduğunu gördüm. Bununla ilgili araştırmalar yaptım. UKOME'nin belirlemiş olduğu fiyat tarifesini öğrendim. Bunu onlara hatırlattım fakat ödeme yapmazsam servis kaydının yapılmayacağı söylendi. Çocuğum mağdur olmasın diye 17 bin 70 liralık bir ücreti ödemek durumunda kaldım.





“Ödediğim makbuzlarla Tüketici Hakem Heyeti'ne başvurdum”

Sonrasında ödediğim makbuzlarla Tüketici Hakem Heyeti'ne başvurdum. Tüketici Hakem Heyeti, benden alabilecekleri rakamın 9 bin 705 lira olduğunu söyledi. Heyet servis yetkililerine ulaşınca çocuğum birinci günün akşamında listeden çıkartıldı. Neden çıkartıldığını sorduğumuzda 'Tüketici Hakem Heyeti'ne başvurduğumuz için' dediler.

“Servis ücretini 'özel hizmet' gibi gösterip, 17 bin 70 lira talep ettiler”

Ev ile okul arasındaki mesafe 6.2 kilometre. İBB'nin sayfasında benim ödemem gereken aylık ödeme rakamı bin 2 lira. Ben toplam 17 bin 70 lira nakit olarak ödedim. Bu ücret benden almaları gereken ücretten yüzde 75 fazlası. Servis ücretini de özel hizmet gibi göstermişler. Makbuzda UKOME servis taşıma ve hostes ücreti 'sıfır' lira gösterilmiş. Yani servis ücretini 'özel hizmet' gibi gösterip, 17 bin 70 lira talep ettiler.”





“Servis haklı bir gerekçe olmadan hizmet vermekten kaçınamaz”

Tüketici Başvuru Merkezi Başkanı İbrahim Güllü yaptığı açıklamada, bu olayda servis firmasının haksız olduğunu belirterek, "Burada hizmetten kaçınma var. Tüketici Kanunu'nun 6. maddesine aykırı bir durum söz konusu. Servis haklı bir gerekçe olmadan hizmet vermekten kaçınamaz. Burada yapılan işlem tamamen haksız. Servis hizmeti veren firma, bundan dolayı hizmet vermek istemiyorum diyemez. Tüketicimiz burada tedbir kararı isteyebilir ve mahkeme hizmetin devamına karar verebilir. Bunun yanı sıra maddi ve manevi tazminat davası açabilir." dedi.

“Bu tamamen fahiş bir hesaplama”

İstanbul Umum Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Günhan Sinar ise velinin haklı olduğunu belirterek, "Yapılan davranış doğru değil. Yönetmeliğin hiçbir yerinde şikayetten dolayı öğrenci servise alınmaz diye bir kural yok. İBB'nin uygulaması var, burada kilometre belirleniyor. Belediyenin kendi servis araçları yönergesinde, öğrencinin eviyle okulu arasındaki İETT hattındaki kilometreye göre hesaplanır diyor. Bazen kilometre farkları oluşabiliyor ama, bu fark da 2-3 kilometre olabilir. Bu olayda ise iki katı ücret talep ediliyor. Bu tamamen fahiş bir hesaplama." ifadelerini kullandı.