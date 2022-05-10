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    Pendik'te duran kamyona çarpan motosikletli can verdi

    TEM Otoyolu üzerinde arıza yapınca emniyet şeridine çekilen kamyona, arkadan motosiklet çarptı. Kaza sırasında 22 yaşındaki motosikletli hayatını kaybetti.
    • 10.05.2022 - 12:48
    • Güncelleme : 10.05.2022 - 12:57
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    Pendik'te duran kamyona çarpan motosikletli can verdi

    Pendik TEM Otoyolu Kurtköy civarının Ankara istikametinde, bir motosikletli daha kazaya kurban gitti.

    Uğur Karakoç, 34 EZ 2079 plakalı kamyonetini arıza nedeniyle emniyet şeridine çekti.

    Bu sırada, aynı istikamete giden 41 AIE 120 plakalı, Mehmet Gülmez (22) yönetimindeki motosiklet, emniyet şeridine girerek kamyonete arkadan çarptı.

    22 yaşındaki motosikletli can verdi

    DHA'nın aktarımına göre, sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Gülmez olay yerinde hayatını kaybetti.

    Gülmez’in cenazesi, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Kamyonet şoförü Uğur Karakoç, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

    Pendik te duran kamyona çarpan motosikletli can verdi #1

    Araçlar kaldırılınca trafik akışı sağlandı

    TEM Otoyolu Ankara istikametine uzun araç kuyruklar oluşurken, kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

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