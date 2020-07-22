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    Pendik’te eşi ile tartışan adam evini yakıp, kaçtı

    Öfkesine yenik düşen koca kendi evini kundaklarken, mahalleli gece saatlerinde yanan evi söndürmek için seferber oldu. Yangın sırasında evin boş olduğu öğrenildi.
    • İHA
    • 22.07.2020 - 09:56
    • Güncelleme : 22.07.2020 - 09:56
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    Pendik’te eşi ile tartışan adam evini yakıp, kaçtı

    İstanbul’un Pendik ilçesi Kavakpınar Mahallesi’nde eşi ile sorunları olan İsmail A., yaşadıkları tartışmanın ardından sinirlerine hakim olamadı.

    İsmail A., kimse olmadığı gece saatlerinde evini yanıcı madde dökerek ateşe verdi.

    MAHALLELİ SEFERBER OLDU

    Şahıs evini kundakladıktan sonra da hızla uzaklaştı. Evden ara ara gelen patlama seslerini duyan mahalleli, yangına müdahale etmeye başladı. Vatandaşlar su dolu bidonlarla yangını söndürmeye çalışırken, olay yerine itfaiye ekipleri geldi.

    Pendik’te eşi ile tartışan adam evini yakıp, kaçtı ViDEO

    EVİNİ KUNDAKLAYAN ADAMI POLİS ARIYOR

    Yangın, itfaiyenin de müdahalesiyle söndürülürken; olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı. Evini kundaklayan İsmail A.’nın yakalanması için polis tarafından arama çalışmaları başlatıldı.

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    Pendik’te eşi ile tartışan adam evini yakıp, kaçtı #2

    Pendik’te eşi ile tartışan adam evini yakıp, kaçtı #3

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