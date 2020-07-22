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- Pendik’te eşi ile tartışan adam evini yakıp, kaçtı
Pendik’te eşi ile tartışan adam evini yakıp, kaçtı
Öfkesine yenik düşen koca kendi evini kundaklarken, mahalleli gece saatlerinde yanan evi söndürmek için seferber oldu. Yangın sırasında evin boş olduğu öğrenildi.
- İHA
- 22.07.2020 - 09:56
- Güncelleme : 22.07.2020 - 09:56
İstanbul’un Pendik ilçesi Kavakpınar Mahallesi’nde eşi ile sorunları olan İsmail A., yaşadıkları tartışmanın ardından sinirlerine hakim olamadı.
İsmail A., kimse olmadığı gece saatlerinde evini yanıcı madde dökerek ateşe verdi.
MAHALLELİ SEFERBER OLDU
Şahıs evini kundakladıktan sonra da hızla uzaklaştı. Evden ara ara gelen patlama seslerini duyan mahalleli, yangına müdahale etmeye başladı. Vatandaşlar su dolu bidonlarla yangını söndürmeye çalışırken, olay yerine itfaiye ekipleri geldi.
Pendik’te eşi ile tartışan adam evini yakıp, kaçtı ViDEO
EVİNİ KUNDAKLAYAN ADAMI POLİS ARIYOR
Yangın, itfaiyenin de müdahalesiyle söndürülürken; olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı. Evini kundaklayan İsmail A.’nın yakalanması için polis tarafından arama çalışmaları başlatıldı.