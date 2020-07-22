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Pendik’te eşi ile tartışan adam evini yakıp, kaçtı

Pendik’te eşi ile tartışan adam evini yakıp, kaçtı

Öfkesine yenik düşen koca kendi evini kundaklarken, mahalleli gece saatlerinde yanan evi söndürmek için seferber oldu. Yangın sırasında evin boş olduğu öğrenildi.