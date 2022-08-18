Pendik'te gençleri kayığına almayan şahıs kurşuna dizildi

Akşam saatlerinde denize giren 3 genç, gördükleri kayığa binmek istedi. Kayık sahiplerinin kabul etmemesi üzerine silahlanan gençler, kurşun yağdırdı. Yaralı, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

İstanbul Pendik'teki sahilde, geçtiğimiz günlerde korkunç bir olay yaşandı.

Olayda, saat 21.00 sularında sahile gelen 3 erkek şahıs yüzmek için denize girdi.

Bir süre denizde yüzen 3 kişi kıyı tarafta bulunan kayıklardan birine çıkmak istedi.

Gençleri kayığa almadı

Kayık sahibi 21 yaşındaki Hasan Apaydın'ın kayığa binmelerine izin vermemesi üzerine taraflar arasında tartışma çıktı.

Yaşanan sözlü tartışma sonucu denizden çıkan 3 kişilik grup olay yerinden uzaklaştı.

Kayık sahiplerini kurşunladılar

Tartışmadan 2 saat sonra iki ayrı silah temin ederek olay yerine gelen 2 kişi, kayığına binmelerine izin vermediği gerekçesiyle tartıştıkları Hasan Apaydın'a ve ağabeyine kurşun yağdırdı.

Apaydın başından ve bacağından vurularak ağır yaralanırken, ağabeyi ise yara almadan kurtuldu. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Yaralı kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı

Silahlı saldırganlar olay yerinden kaçarken, ağır yaralanan kayık sahibi Hasan Apaydın kaldırıldığı Marmara Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmaları sonucunda kayalıkların arasında kayıkçılara ait olduğu iddia edilen 1 adet tabanca bulundu. Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatan polis ekiplerinin, olaydan sonra kaçan şüphelileri arama çalışmaları sürüyor.