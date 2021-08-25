Euro
9.8777
-0.16%
Dolar
8.4127
0.19%
Altın
485.28
-0.3%
Borsa
1.458
-0.53%
Bitcoin
405.988
-2.50%
EXEN Coin
26.45
-5.87%
29ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 29 C

    Pendik’te kontrolden çıkan otomobil, petrol tankerine çarptı

    Otomobilinin direksiyon hakimiyetini kaybeden Ali Genceli, önce seyir halindeki bir otomobile ardından petrol yüklü tankere çarptı. Genceli, kazayı yaralı olarak atlattı.
    • DHA
    • 25.08.2021 - 15:26
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Pendik’te kontrolden çıkan otomobil, petrol tankerine çarptı

    İstanbul’un Pendik ilçesinde seyir halinde olan Ali Genceli, direksiyon hakimiyetin kaybedince, saat 12.45 sıralarında, Adnan Menderes Bulvarı'nda önce seyir halindeki bir otomobile ardından petrol yüklü tankerin tekerine çarparak takla attı.

    Çarpmanın şiddeti ile sürücü Genceli, otomobilin içinde sıkıştı.

    Olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

    HASTANEYE KALDIRILDI

    Genceli, itfaiye ekiplerinin çalışmaları ile sıkıştığı yerden kurtarılarak sağlık ekiplerine sevk edildi.

    Pendik Marmara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Genceli, tedavi altına alındı.

    Pendik’te kontrolden çıkan otomobil, petrol tankerine çarptı #1

    “SÜRATLİ GELİYORDU”

    Kazada aracı hasar gören diğer sürücü, “Biz geliyorduk normal yolumuzda. Hızlı, süratli geliyordu. Önümüzden geçti, arabamıza çarptı.” dedi.

    Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

    Pendik’te kontrolden çıkan otomobil, petrol tankerine çarptı #2

    Pendik’te kontrolden çıkan otomobil, petrol tankerine çarptı #3

    Pendik’te kontrolden çıkan otomobil, petrol tankerine çarptı #4

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir