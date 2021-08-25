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- Pendik’te kontrolden çıkan otomobil, petrol tankerine çarptı
Pendik’te kontrolden çıkan otomobil, petrol tankerine çarptı
Otomobilinin direksiyon hakimiyetini kaybeden Ali Genceli, önce seyir halindeki bir otomobile ardından petrol yüklü tankere çarptı. Genceli, kazayı yaralı olarak atlattı.
- DHA
- 25.08.2021 - 15:26
İstanbul’un Pendik ilçesinde seyir halinde olan Ali Genceli, direksiyon hakimiyetin kaybedince, saat 12.45 sıralarında, Adnan Menderes Bulvarı'nda önce seyir halindeki bir otomobile ardından petrol yüklü tankerin tekerine çarparak takla attı.
Çarpmanın şiddeti ile sürücü Genceli, otomobilin içinde sıkıştı.
Olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
HASTANEYE KALDIRILDI
Genceli, itfaiye ekiplerinin çalışmaları ile sıkıştığı yerden kurtarılarak sağlık ekiplerine sevk edildi.
Pendik Marmara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Genceli, tedavi altına alındı.
“SÜRATLİ GELİYORDU”
Kazada aracı hasar gören diğer sürücü, “Biz geliyorduk normal yolumuzda. Hızlı, süratli geliyordu. Önümüzden geçti, arabamıza çarptı.” dedi.
Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.