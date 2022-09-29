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    Pendik'te makas atan magandalar kayda alındı

    Kartal yönüne seyir halindeyken tehlikeli manevralarda bulunan araçlar, bir başka sürücü tarafından kaydedildi.
    • 29.09.2022 - 12:19
    • Güncelleme : 29.09.2022 - 12:32
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    Pendik'te makas atan magandalar kayda alındı

    İstanbul Pendik'in sahil yolunda Kartal istikametine ilerleyen sürücüler, yürekleri ağza getirdi.

    Sahil yolunda makas atarak aracıyla hızla ilerleyen 2 sürücü, hem kendi hem de diğer sürücülerin canını tehlikeye attı.

    O anlar kamerada

    Trafiği tehlikeye atan sürücü, makas attığı anları yanındaki arkadaşına cep telefonu ile kayda aldırttı.

    Sosyal medyada tepki topladı

    Sosyal medyada beğeni ve izlenme uğruna yolda zik zaklar çizen sürücüler, tehlike dolu anları sosyal medyada yayınladı.

    Pendik te makas atan magandalar kayda alındı #1

    Pendik te makas atan magandalar kayda alındı #2

    Pendik te makas atan magandalar kayda alındı #3


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