Euro
11.2037
1.12%
Dolar
9.6211
1.27%
Altın
554.37
1.68%
Borsa
1.468
0.85%
Bitcoin
607.181
-0.24%
BTXN Coin
21.45
-1.56%
18ºC
İstanbul
Güneşli 18 C

    Pendik’te cinayetle biten arazi kavgasında tutuklama

    Arazi tartışması yaşadıkları amcalarına pusu kurup silahlı saldırıyla ölümüne neden olan yeğenler İdris B. ve Savaş B. tutuklandı.
    • İHA
    • 22.10.2021 - 09:37
    • Güncelleme : 22.10.2021 - 10:36
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Pendik’te cinayetle biten arazi kavgasında tutuklama

    İstanbul'un Pendik ileçsinde 7 metrekarelik arazi yüzünden tartıştıkları akrabalarına evlerinin önünde pusu kuran üç şüpheli, 5 kişilik aileye pompalı tüfek ve tabancayla saldırmıştı.

    Saldırı sonucu Yusuf B. hayatını kaybederken; eşi Elvida B., yengesi Hanım B., kızları Nazar B.(18), Deniz B.(17) ve Kardelen B.(14) ise yaralanmıştı.

    Olayın ardından şüpheliler İdris B. ve Savaş B. yakalanarak gözaltına alınmıştı.

    SALDIRGAN YEĞENLER TUTUKLANDI

    2 şüpheli ifadelerinin ardından çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    Pendik’de  amcasını öldüren yeğenler yakalandı ViDEO

    Pendik’te cinayetle biten arazi kavgasında tutuklama #1

    Pendik’te cinayetle biten arazi kavgasında tutuklama #2

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir