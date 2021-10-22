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Pendik’te cinayetle biten arazi kavgasında tutuklama

Pendik’te cinayetle biten arazi kavgasında tutuklama

Arazi tartışması yaşadıkları amcalarına pusu kurup silahlı saldırıyla ölümüne neden olan yeğenler İdris B. ve Savaş B. tutuklandı.