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- Pendik’te cinayetle biten arazi kavgasında tutuklama
Pendik’te cinayetle biten arazi kavgasında tutuklama
Arazi tartışması yaşadıkları amcalarına pusu kurup silahlı saldırıyla ölümüne neden olan yeğenler İdris B. ve Savaş B. tutuklandı.
- İHA
- 22.10.2021 - 09:37
- Güncelleme : 22.10.2021 - 10:36
İstanbul'un Pendik ileçsinde 7 metrekarelik arazi yüzünden tartıştıkları akrabalarına evlerinin önünde pusu kuran üç şüpheli, 5 kişilik aileye pompalı tüfek ve tabancayla saldırmıştı.
Saldırı sonucu Yusuf B. hayatını kaybederken; eşi Elvida B., yengesi Hanım B., kızları Nazar B.(18), Deniz B.(17) ve Kardelen B.(14) ise yaralanmıştı.
Olayın ardından şüpheliler İdris B. ve Savaş B. yakalanarak gözaltına alınmıştı.
SALDIRGAN YEĞENLER TUTUKLANDI
2 şüpheli ifadelerinin ardından çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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