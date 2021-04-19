İçinde 2 kadın 1 erkek bulunan aracın önünü kesip ateş açan şahıslar, sürücü Mehmet Eraslan'ı yaralayıp kayıplara karıştı.

İstanbul'un Pendik ilçesine bağlı Çamçeşme Mahallesi'nde 34 CIY 35 plakalı aracıyla seyir halinde olan Mehmet Eraslan'ın önü, içerisinde 3 şahsın bulunduğu bir otomobil tarafından kesildi.

SİLAHLI SALDIRIYA UĞRADI

Şahıslar, Eraslan’ın otomobiline silahla 4-5 el ateş etti. Eraslan saldırı sonucu bacağından yaralanırken, araçtaki eşi ve başka bir kadın yara almadan kurtuldu. Otomobilin kaputuna ve camına da kurşun isabet etti.

Saldırganlar olay yerinden kaçarken, yaralı adam da aracından inerek yere uzandı. O sırada sivil olan bir bekçi de kemerini çıkarıp yaraya tampon yaparak yaralıya yardım etti.

Pendik’te önünü kestikleri otomobile kurşun yağdırdılar

SALDIRGANLAR ARANIYOR

Yaralı şahıs ambulansla hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri şahısları yakalamak için çalışma başlattı.

Olaya tanık olan Batuhan Kara, “Silah seslerini duyduk geldik baktık. Adamı vurmuşlar. Yanında eşi bir de bir kadın vardı. Mahalleden bekçi abimiz geldi. İlk müdahaleyi o yaptı. Bacağına kemerle tampon yaptı. Bir yaralı vardı.” dedi.