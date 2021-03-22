Pendik'te polisten kaçan iki sürücü de ehliyetsiz ve alkollü çıktı

Pendik'te polisten kaçan iki sürücü de ehliyetsiz ve alkollü çıktı

Kısıtlamanın devam ettiği saatlerde denetim noktasından kaçan iki sürücünün de alkollü ve ehliyetsiz olduğu belirlendi. Sürücülerin araçları trafikten men edildi.

Geçen cuma sabaha karşı, koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında polis ekipleri denetim gerçekleştirdi.

Sokağa çıkma kısıtlamasının devam ettiği saatlerde İstanbul Pendik'teki Kaynarca Mahallesi İbni Sina Caddesi üzerinde D-100 Pendik Köprüsü girişinde bulunan denetim noktasına yaklaşan 2 otomobil sürücüsü, polisin 'dur' ihtarına uymayarak araçlarıyla kaçmaya başladı.

KAPATILAN CADDEYE GİRİNCE YAKALANDILAR

Yaşanan kovalamacanın ardından otomobillerden biri, İbni Sina Caddesi üzerinde sıkıştırılarak durduruldu.

Otomobilde bulunan 2 kişi kelepçelenerek polis aracına alındı. Polis ekiplerinin otomobil içinde arama yaptığı sırada, kaçan diğer otomobil sürücüsü de yanlışlıkla aynı caddeye girdi.

ÜZERLERİNDE SUÇ UNSURU BULUNMADI

Bu otomobildeki 2 kişi de yakalandı. Her iki otomobilde bulunan 4 kişinin üzerinde yapılan aramada, herhangi bir suç unsuruna rastlanmadı.

Yapılan incelemede sürücülerin, sürücü belgelerinin olmadığı ve yapılan alkol testinde alkollü oldukları anlaşıldı. İzin belgeleri de olmadığı halde sokağa çıkma kısıtlamasında dışarı çıkan 4 kişi, ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

ARAÇLAR TRAFİKTEN MEN EDİLDİ, DÖRT KİŞİYE İDARİ PARA CEZASI UYGULANDI

Her iki otomobil de trafikten men edilerek otoparka çekilirken, sürücüler hakkında ehliyetsiz ve alkollü araç kullanmaktan adli işlem yapıldı. Ayrıca sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri için de 4 kişiye idari para cezası kesildi.









