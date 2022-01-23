PKK terör örgütünden 4 kişi güvenlik güçlerine teslim oldu

İçişleri Bakanlığı: PKK/KCK terör örgütünden kaçan 4 örgüt mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu.

PKK terör örgütlerinde çözülme devam ediyor.

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, PKK/KCK terör örgütünden kaçan 4 örgüt mensubu daha ikna çalışması sonucunda güvenlik güçlerine teslim olduğu bildirildi.

TESLİM OLAN TERÖRİST SAYISI 9 OLDU

1992-2016 yılları arasında terör örgütüne katılan örgüt mensuplarının Suriye ve Irak'ta faaliyet yürüttükleri tespit edildi.

Böylelikle 2022 yılı içerisinde ikna yoluyla ülkemize teslim olan örgüt mensuplarının sayısı 9'a ulaştı.