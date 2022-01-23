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    PKK terör örgütünden 4 kişi güvenlik güçlerine teslim oldu

    İçişleri Bakanlığı: PKK/KCK terör örgütünden kaçan 4 örgüt mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu.
    • Haber Merkezi
    • 23.01.2022 - 14:24
    • Güncelleme : 23.01.2022 - 14:32
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    PKK terör örgütünden 4 kişi güvenlik güçlerine teslim oldu

    PKK terör örgütlerinde çözülme devam ediyor.

    İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, PKK/KCK terör örgütünden kaçan 4 örgüt mensubu daha ikna çalışması sonucunda güvenlik güçlerine teslim olduğu bildirildi.

    TESLİM OLAN TERÖRİST SAYISI 9 OLDU

    1992-2016 yılları arasında terör örgütüne katılan örgüt mensuplarının Suriye ve Irak'ta faaliyet yürüttükleri tespit edildi.

    Böylelikle 2022 yılı içerisinde ikna yoluyla ülkemize teslim olan örgüt mensuplarının sayısı 9'a ulaştı.

    PKK terör örgütünden 4 kişi güvenlik güçlerine teslim oldu #1


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