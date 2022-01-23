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- PKK terör örgütünden 4 kişi güvenlik güçlerine teslim oldu
PKK terör örgütünden 4 kişi güvenlik güçlerine teslim oldu
İçişleri Bakanlığı: PKK/KCK terör örgütünden kaçan 4 örgüt mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu.
- Haber Merkezi
- 23.01.2022 - 14:24
- Güncelleme : 23.01.2022 - 14:32
PKK terör örgütlerinde çözülme devam ediyor.
İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, PKK/KCK terör örgütünden kaçan 4 örgüt mensubu daha ikna çalışması sonucunda güvenlik güçlerine teslim olduğu bildirildi.
TESLİM OLAN TERÖRİST SAYISI 9 OLDU
1992-2016 yılları arasında terör örgütüne katılan örgüt mensuplarının Suriye ve Irak'ta faaliyet yürüttükleri tespit edildi.
Böylelikle 2022 yılı içerisinde ikna yoluyla ülkemize teslim olan örgüt mensuplarının sayısı 9'a ulaştı.