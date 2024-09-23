Polisi şehit eden zanlıya poşet giydirilmesi tartışılıyor İstanbul Ümraniye'de bir kadın polisi şehit eden zanlıya poşet giydirilmesi, bazı avukatları rahatsız etti.

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Haber Merkezi

İstanbul'da Ümraniye İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Dudullu Polis Merkezi'nde görevli polis memuru Şeyda Yılmaz, motosiklet hırsızlığı suçlamasıyla yakalanan 19 yaşındaki şüpheli Yunus Emre Geçti ile yaşanan bir arbede esnasında silahla vurularak hayatını kaybetti.

26 SUÇ KAYDI VAR

Olayda, Yılmaz'ın yanı sıra bir polis memuru ve bir sivil kişi de yaralandı. Yapılan araştırmalar sonucu Geçti'nin 26 adet suç kaydı bulunduğu belirlendi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Geçti, çöp poşeti giydirilerek kadın polisler tarafından Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) aracına yerleştirildi ve Kartal Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edildikten sonra tutuklandı.

BAZI AVUKATLAR "POŞET GİYDİRMEK YANLIŞ" DEDİ

Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneği MLSA Eş Direktörü Avukat Veysel Ok, "İşkence, hangi suçtan şüphelenilirse şüphelensin, insanlığa karşı işlenen bir suçtur ve asla mazur görülemez" ifadelerini kullandı.

Ok, sosyal medyada yaptığı paylaşımda, polislerin zanlıya poşet giydirmesine,

Bu tür eylemler adaletin sağlanmasından ziyade, yalnızca kamuoyunun duygularını sömürüyor. Türkiye’de bir şüphelinin hakları yasalarla korunmaktadır ve kolluk kuvvetlerinin bu haklara saygı göstermesi zorunludur

şeklinde tepki gösterdi.