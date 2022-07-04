Hayvan pazarlarındaki tırnakçılık ve sahte para olaylarının giderek artmasıyla polis ekipleri, sahte paranın nasıl anlaşılacağını hayvancılara anlattı.

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala İstanbul Emniyet Müdürlüğü polis ekipleri denetime çıktı.

Sultangazi'de kurulan kurban pazarlarını dolaşan ekipler, satıcıları sahte para konusunda dikkat edilmesi gereken konuları ve sıklıkla kullanılan dolandırıcılık yöntemleri ile ilgili bilgilendirmelerde bulundu.

Paranın sahte olduğunu anlama yöntemleri anlatıldı

Yapılan çalışmalarda satıcılara sahte para anlama yolları, kargaşa ile dolandırıcılık yöntemi, tırnakçılık yöntemi gibi birden fazla yöntem hakkında bilgilendirmede bulundu.

Polisler, kurban esnaflarını sahte para konusunda uyardı VİDEO

"Kalabalığa getirip fazla verdik diyenler var"

Yapılan çalışmalar ile ilgili konuşan esnaf İsmail Tunç, “Bu işi yapan herkesin başına bu tarz konular gelmiştir. Genellikle kalabalığa getirip biz daha fazla verdik diyenler ve sahte para verenler çok oldu. Bizler bu sahte para konusunda çok zarar gördüğümüz için artık sahte olup olmadığını anlayabilir hale geldik. Sahte para ve tırnakçılık yöntemi çok sık kullanılıyor. Biz aldığımız demeti sallarız tırnakçılık yöntemini anlamak amacıyla ve sağ elimizden sol elimize alarak açıktan saymaya çalışırız.” dedi.