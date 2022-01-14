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- Profesörün öğrencisine attığı taciz mesajları ortaya çıktı
Profesörün öğrencisine attığı taciz mesajları ortaya çıktı
Kırıkkale Üniversitesi'ndeki taciz skandalının yankıları sürüyor. Olayın duyulmasının ardından apar topar emekli olduğu belirtilen profesörün öğrencilere gönderdiği taciz mesajları ortaya çıktı.
- DHA
- 14.01.2022 - 14:02
Kırıkkale Üniversitesi'nde öğrencilere taciz iddiasıyla başlatılan soruşturma devam ediyor.
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde öğretim görevlisi olan Prof. Dr. H.Ö.'nün öğrencilere sosyal medyadan gönderdiği mesajlar ortaya çıktı.
MESAJLAR SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞILDI
Taciz edilen öğrenci H.Ö.'nün, kendisi ve arkadaşlarına gönderdiği cinsel içerikli mesajları sosyal medyadan paylaştı.
OCAK İTİBARİYLE EMEKLİYE AYRILACAĞINI DUYURMUŞTU
Taciz olayının ortaya çıkmasından sonra 58 yaşındaki öğretim görevlisi H.Ö. 17 Ocak itibarıyla emekliye ayrılacağını duyurmuştu.
İşte Kırıkkale Üniversitesi'nde görevli profesörün mesajları...