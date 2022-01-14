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    Profesörün öğrencisine attığı taciz mesajları ortaya çıktı

    Kırıkkale Üniversitesi'ndeki taciz skandalının yankıları sürüyor. Olayın duyulmasının ardından apar topar emekli olduğu belirtilen profesörün öğrencilere gönderdiği taciz mesajları ortaya çıktı.
    • DHA
    • 14.01.2022 - 14:02
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    Profesörün öğrencisine attığı taciz mesajları ortaya çıktı

    Kırıkkale Üniversitesi'nde öğrencilere taciz iddiasıyla başlatılan soruşturma devam ediyor.

    İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde öğretim görevlisi olan Prof. Dr. H.Ö.'nün öğrencilere sosyal medyadan gönderdiği mesajlar ortaya çıktı.

    MESAJLAR SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞILDI

    Taciz edilen öğrenci H.Ö.'nün, kendisi ve arkadaşlarına gönderdiği cinsel içerikli mesajları sosyal medyadan paylaştı.

    OCAK İTİBARİYLE EMEKLİYE AYRILACAĞINI DUYURMUŞTU

    Taciz olayının ortaya çıkmasından sonra 58 yaşındaki öğretim görevlisi H.Ö. 17 Ocak itibarıyla emekliye ayrılacağını duyurmuştu.

    İşte Kırıkkale Üniversitesi'nde görevli profesörün mesajları...

    Profesörün öğrencisine attığı taciz mesajları ortaya çıktı #1

    Profesörün öğrencisine attığı taciz mesajları ortaya çıktı #2

    Profesörün öğrencisine attığı taciz mesajları ortaya çıktı #3

    Profesörün öğrencisine attığı taciz mesajları ortaya çıktı #4


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