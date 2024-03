Haberler



Ramazan öncesinde Et ve Süt Kurumu'nda et üretimi iki katına çıktı ET ve Süt Kurumu (ESK), Ramazan nedeniyle et üretimini artırdı. 14 ildeki 15 kombinada et üretimi 2 katına çıkartıldı. Ramazan boyunca mağazalarda da gece 23.00'e kadar hizmet sağlanacak.