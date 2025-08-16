Rize'de başıboş köpek dehşeti: 5 yaşındaki çocuğa saldırdı

Rize'de sokak köpeği dehşeti..

Toplanmayan köpekler, vatandaşların canını tehdit etmeye devam ediyor.

Çalışan babasına eşlik etmek için yanında bulunan 5 yaşındaki Yener Topçu, sokak ortasında başıboş bir köpeğin hedefi oldu.

Boynu dahil vücudunun çeşitli yerlerinden ısırılan minik Yener, babasının kendisini çekerek bağırmasıyla köpeğin saldırısından kurtuldu.

"ÇOCUĞUMUN ÜSTÜNE KOŞMAYA BAŞLADI"

Olay anını anlatan baba Emrah Topçu, köpeğin koşarak geldiğini ve minik Yener’i bir anda baldırından ısırdığını dile getirerek "Gittik, binanın çöplerini aldık. Ondan sonra çocuğumla beraber gidiyorduk. Konteynerin yanına boşaltmaya. Yanımda duruyordu çocuğum; ben çöpleri boşaltıyordum. Baktım bir anda köpek koşmaya başladı çocuğun üstüne. Baldırından kaptı önce.

Köpeğe vurunca çocuk sürüklendi. Sürüklenince döndüm, çocuğun yanına yani dönmezsem tam ağzını açmıştı. Boyun kısmından tutup parçalayacaktı çocuğu. Ondan sonra anlamadık ne olduğunu, hastaneye gittik hastanede müdahalede bulundular." dedi.

"PSİKOLOJİK OLARAK SORUN VAR"

Saldırıdan sonra minik Yener’de travma oluştuğunu ifade eden baba Topçu, "Çocuğun durumu travmatik. Şu anda psikolojik olarak sorun var. Sadece yaşadığı olaydan dolayı korkuyor. Geçtiğimiz gün yaşandı, sabaha kadar ‘ben rüyamı görüyorum, bu gerçek mi ya da bana ne oldu’ gibi sorular soruyor.

Sıçrıyor, uyuyamıyor. Zaten bacağı da şişti yaralandı. Buradan sadece yetkililere şunu söylemek istiyorum, bugün benim çocuğumun başına gelen yarın başkasının çocuğuna da gelebilir. Bugün benim çocuğum bu olayı atlattı." ifadelerini kullandı.

"YANINDA OLMASAYDIM DAHA KÖTÜSÜ OLABİLİRDİ"

Sokak köpekleri için bir çare bulunması gerektiğini hatırlatan Topçu, "Belki ben yanında olmasaydım daha kötü şeyler, daha kötü senaryolar yaşanabilirdi. Tabii ki o da Allah’ın yarattığı bir hayvan.

Öldürelim, vuralım gibi herhangi bir şey söz konusu değil ama yetkililerin bu konuda önlem almasını önem ve rica ediyorum. Gerçekten bugün başımıza gelen yarın daha kötü felaketler olur. İlla birinin ölmesi mi lazım müdahil olmak için?" şeklinde konuştu.

BURSA'DA DA 2 KİŞİYE KÖPEK SALDIRDI

Öte yandan bir saldırı haberi de Bursa'dan geldi.

Bursa’da da sokak ortasında iki kişi, sahipsiz köpeklerin saldırısına uğradı. SaldırIdan saniyelerle kurtuluş anı, bölgedeki güvenlik kamerasına yansıdı.