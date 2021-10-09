Hemşin ilçesindeki ÇAYKUR’a ait fabrikada, kazan patlaması sonucu 1 işçi hayatını kaybederken, 1 işçi ise ağır yaralandı.

Rize’nin Hemşin ilçesine bağlı Ortaköy Mahallesindeki ÇAYKUR'a ait organik çay fabrikasında, henüz belirlenemeyen bir nedenle kazan patladı.

Patlama sırasında fabrikada bulunan işçilerden Sinan Taşkın, olay yerinde yaşamını yitirdi.

Ramazan Hacısalihoğlu isimli işçi ise, ağır yaralandı.

Vücudunda ağır yanıklar oluşan Hacısalihoğlu, ambulansa alınarak Rize Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Bölgeye sevk edilen emniyet güçleri, fabrika çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldı.

Fabrikada üretime ara verildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

“MUHTEMELEN SU OLMAMASINDAN KAYNAKLI”

Rize Vali Yardımcısı ve Hemşin Kaymakamı Sedat Sezik ile ÇAYKUR Genel Müdürü Yusuf Ziya Alim, fabrikaya gelerek incelemelerde bulundu.

ÇAYKUR Genel Müdürü Yusuf Ziya Alim, olayın sabah vardiya değişiminde meydana geldiğini, bir çalışanın vefat ettiğini, birinin ise yaralı olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Yanıkları var ve hastanede tedavi altında. Tutanaklar neden meydana geldiği ile ilgili değerlendirme yapılıyor. Savcı bey değerlendirmesini yaptı. Tutanaklar tuttu. Muhtemelen su olmamasından kaynaklı. Üç kazan var. Bir tanesinde bu oluyor. Netleşince paylaşım yapacağız."

Rize'de çay fabrikasında kazan patladı: 1 ölü, 1 yaralı VİDEO



15 YILDIR BUHAR KAZANI PATLAMASI OLMADI

Rize Valisi Kemal Çeber ise, çay fabrikalarında 15 yıldır buhar kazanı patlaması olmadığını belirtti. Fabrikada o an üretim yapılmadığını belirten Çeber, “2 tane nöbetçi işçi kardeşimiz varmış, vardiya değişim saatiymiş.” ifadelerini kullandı.