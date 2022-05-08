Rize'de heyelan: 9 ev zarar gördü

İkizdere ilçesinde yaşanan heyelan sonrası 9 ev zarar görürken, ulaşımın sağlanamadığı yaylaya ekipler yönlendirildi.

Rize'nin İkizdere ilçesinde bulunan Virim yaylasına çığ düştü.

Yaşanan afet sonucunda, yayladaki 9 evde ise hasar oluştu.

Yaylaya ulaşım yok

İHA'nın aktarımına göre, evlerin ciddi hasar gördüğü yaylaya ulaşımın sağlanamamasından ötürü vatandaşlar yollarının açılması için çağrıda bulundu.

Ekipler harekete geçti

Bunun üzerine harekete geçen Rize İl Özel İdaresi ekipleri tarafından yayla yolunun açılması için çalışma başlatıldı.