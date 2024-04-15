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Rize'de otomobil takla attı: 2 ölü, 3 yaralı

Rize'de otomobil takla attı: 2 ölü, 3 yaralı Fındıklı ilçesinde otomobilin takla atması sonucu 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Olayla ilgili polis ekipleri tarafından başlatılan geniş çaplı soruşturma devam ediyor.