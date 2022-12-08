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    Rize’de uygulamadan kaçan araç takla attı: 4 yaralı

    Rize'de polis uygulamasından kaçan otomobil takla atarken, kazada 1'i ağır 4 kişi yaralandı.
    • 08.12.2022 - 04:31
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    Rize’de uygulamadan kaçan araç takla attı: 4 yaralı

    Rize merkeze bağlı İslampaşa Mahallesi, Menderes Bulvarı üzerinde, Müftü Mahallesi’nde polisin uygulamasından "dur" ihtarına uyamayarak kaçtığı öğrenilen S.C.D. yönetimindeki 61 ACD 320 plakalı araç, İslampaşa Mahallesi’nde henüz sebebi belli olmayan bir nedenden ötürü şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı.

    Olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

    Rize’de uygulamadan kaçan araç takla attı: 4 yaralı #1

    1'i ağır 4 kişi yaralandı

    İHA'nın haberine göre; olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkartılan S.C.D., M.A., M.Ö. ve N.Ç. 112 acil sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ağır yaralanan sürücü S.C.D. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne ve M.A., M.Ö. ve N.Ç. ise Rize Devlet hastanesine getirildi.

    Kazanın gerçekleştiği Menderes Bulvarı trafiğe kapatılarak araçta polis ekipleri tarafından arama gerçekleştirildi.

    Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

    Rize’de uygulamadan kaçan araç takla attı: 4 yaralı #2

    Rize’de uygulamadan kaçan araç takla attı: 4 yaralı #3

    Rize’de uygulamadan kaçan araç takla attı: 4 yaralı #4

    Rize’de uygulamadan kaçan araç takla attı: 4 yaralı #5

    Rize’de uygulamadan kaçan araç takla attı: 4 yaralı #6


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