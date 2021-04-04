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    Rize'de yıkılan binadan son anda kurtuldu

    Rize'de kentsel dönüşüm kapsamında yıkımı süren riskli yapılar tehlikeli görüntülere sahne olmaya devam ediyor.
    • İHA
    • 04.04.2021 - 16:26
    • Güncelleme : 04.04.2021 - 17:18
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    Rize'de yıkılan binadan son anda kurtuldu

    Rize’de deniz suyundan kaynaklı korozyon nedeniyle risk taşıyan ve kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında yıkımlarına karar verilen il merkezindeki belediye bloklarında yıkım işlemleri hız kesmeden devam ediyor.

    Rize ticaretinin önemli bir kısmını içerisinde barındıran ve 15 yılı aşkın süredir yıkımı konuşulan belediye bloklarının yıkımında binalarda fazla efor harcanmadan yıkılması anbean kayıt altına alınıyor.

    KOŞARAK KURTULDU

    Bir binanın taşıyıcı kolonlarının kesildiği anda yıkılması ve bina yıkılırken görevlinin binanın altında kalmamak için kaçma anı da aynı şekilde kameralara yansıdı.

    Rize'de yıkılan binadan son anda kurtuldu ViDEO

    Rize de yıkılan binadan son anda kurtuldu #1

    TOZ BULUTUNDAN KAÇAMADI

    Binanın koştuğu yöne doğru yıkılmaması nedeniyle enkaz altında kalmaktan kurtulan görevli binanın yıkılmasından kaynaklı toz bulutundan kaçamadı.

    Rize de yıkılan binadan son anda kurtuldu #2

    Rize de yıkılan binadan son anda kurtuldu #3

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