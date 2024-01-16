Romanya'dan Kastamonu'ya sürüklenen yük gemisi karaya oturdu

İHA

Romanya Hidrografi Ofisi tarafından izlenen, Trabzon Limanı'ndan Ukrayna Chornomorsk Limanı'na 6,497 ton üre taşıyan Palau bayraklı Nordea Star adlı gemi, Karadeniz'in Romanya kıyılarında seyir halindeyken yükünün bir tarafa yatması sonucu kontrol kaybına uğradı.

Mürettebat tahliye edildi, gemi sürüklenmeye devam etti

Yan yatan gemide bulunan 17 mürettebatın 16'sı Suriye uyruklu, 1'i Mısır uyruklu olup, Romanya kıyıları yakınlarında tahliye edildi.

Cide açıklarında karaya oturdu, yan yattı

Ardından sürüklenmeye başlayan gemi, rotasını takip ederek Kastamonu'nun Cide ilçesine bağlı İlyasbey köyüne kadar ulaştı.

Geminin kıyıya yaklaşmasıyla birlikte, batma tehlikesi ortaya çıktı ve kurtarma operasyonu başlatıldı.

Bölgede TCSG 96 İnebolu Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı ekipleri, geminin çevresinde tedbir amaçlı devriye gezip kontrollerini sürdürüyor.

"Geminin yükü tamamen bir tarafa doğru yatmış, batma tehlikesinde"

Cide İlyasbey köyü Muhtarı Ahmet Sevinç, şunları söyledi:

Gemi, dün akşam kıyıya yanaştı. Dün akşam itibariyle buraya gelmiş. Gemi gübre yüklü, yüklü olduğu içinde yükü kayma yapmış. Nasıl olacak bilemiyorum ama bu duruma çözüm bulunması gerekiyor. Gemi yan yatmış, şu anda da batma tehlikesi bulunuyor. Geminin yükü tamamen bir tarafa doğru yatmış, batma tehlikesinde.