Rusya Ukrayna arasındaki gerilim artarken, Rus askeri zırhlı araçları Harkov'a ilerlemeye başladı.O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilim devam ediyor..

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna’nın doğusundaki Donbas bölgesinde askeri bir operasyon başlatıldığını duyurdu.

Ülkenin genelinde sıkıyönetim ilan edildi.

Başkent Kiev başta olmak üzere birçok kentte patlama sesleri duyuldu.Halk güvenliklerini sağlamak için bulundukları bölgeleri terk etmeye başladı.

RUS ORDUSU HARKOV'A GİRDİ

Ülkenin kuzeydoğusundaki Harkov kentine Rus askerleri tarafından zırhlı araçlar indirilmeye başlandı.

Öte yandan, Harkov kentinde Rus birliklerinin görüntüleri kameralara yansıdı.

Rus ordusu Harkov'da