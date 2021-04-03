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    Rusya’da kalp ameliyatı çıkan yangına rağmen devam etti

    Ameliyat sırasında çıkan yangına rağmen doktorlar, hastanın hayatını kurtarabilmek için operasyona devam etti. İtfaiye ekipleri ise dumanın içeri sızmaması için yoğun çaba harcadı.
    • İHA
    • 03.04.2021 - 12:13
    • Güncelleme : 03.04.2021 - 12:31
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    Rusya’da kalp ameliyatı çıkan yangına rağmen devam etti

    Rusya’nın Çin sınırındaki Amur bölgesinde yer alan Blagoveshchensk kentinde bir hastanenin çatısında yangın çıktı.

    Doktorlar kalp ameliyatındayken, alevler kısa sürede yayıldı. Bölgeye Acil Durumlar Bakanlığı’na bağlı çok sayıda itfaiye ekibi gönderildi.

    HASTALAR TAHLİYE EDİLDİ

    Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, refakatçi, hastane personeli ve sağlık ekibi olmak üzere hastaneden toplam 120 kişinin tahliye edildiği duyuruldu.

    Hastanede tedavi gören toplam 67 hasta itfaiye ekibinin yoğun çabası ile binadan tahliye edildi. Tahliye edilen hastalardan 14’ü sağlık durumları iyi olduğu gerekçesiyle evlerine gönderilirken, 49’u başka bir hastaneye sevk edildi.

    Rusya'da kalp ameliyatı sırasında yangın VİDEO

    KALP AMELİYATI BAŞARIYLA TAMAMLANDI

    Yangın sırasında itfaiye ekipleri çatıdan yayılan yangına müdahale ederken, ameliyathanelerin bulunduğu katta doktorlar tarafından bir hastaya kalp ameliyatı yapıldığı öğrenildi.

    Kata giren itfaiye ekipleri ameliyathanenin etkilenmemesi için soğutma çalışması başlattı. Zehirli dumanın odaya sızmaması için kapılar kapatılırken, vantilatörler kullanıldı.

    Ameliyathaneye havalandırma hattı çekilerek ameliyatın tamamlanmasının sağlandığı aktarıldı.

    Rusya’da kalp ameliyatı çıkan yangına rağmen devam etti #1

    DOKTORLAR VE İTFAİYE EKİPLERİ ÖDÜLLENDİRİLECEK

    Bölge Valisi Vasily Orlov yangını söndürmek için yaklaşık 4 saat çaba sarf edildiğini, ameliyatın yangın sırasında tamamlandığını ve hastanın daha sonra başka bir hastaneye sevk edildiğini açıkladı.

    Orlov, yangın sırasında büyük çaba sarf eden itfaiye ekibi ve doktorların en yüksek derecede ödüllendirileceğini duyurdu.

    Rusya’da kalp ameliyatı çıkan yangına rağmen devam etti #2

    YANGININ NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

    Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını ve yangının çıkış nedenine yönelik araştırmaların devam ettiğini belirtti.

    Rusya’da kalp ameliyatı çıkan yangına rağmen devam etti #3

    Rusya’da kalp ameliyatı çıkan yangına rağmen devam etti #4

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