Şadi Yazıcı'nın annesi vefat etti

Şadi Yazıcı'nın annesi vefat etti

Annesini kaybeden Yazıcı, acı haberi sosyal medya hesabından paylaştı.

Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'nın annesi Türkan Yazıcı, hayatını kaybetti.

71 yaşındaki üç çocuk annesi Yazıcı, bir süredir Marmara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi görüyordu.

ŞADİ YAZICI'NIN ACI GÜNÜ

Türkan Yazıcı’nın cenazesi, Tuzla’nın İstasyon Mahallesi Çiçekçiler Camisi’nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Aydıntepe Mezarlığı’na defnedilecek.

Annesine bağlılığı ile bilinen Şadi Yazıcı, ölüm haberini sosyal medya hesabından duyurdu.

"ALLAH'TAN GELDİK, YİNE ALLAH'A DÖNECEĞİZ"

Yazıcı, "Canından can bulduğum Annem Cenab-ı Hak'kın rahmetine rücu etti. Şüphesiz Allah’tan geldik yine Allah’a döneceğiz, kavuşacağız. Rabbimden anneme rahmet niyaz ediyorum. Dileğim dostlarımın duasıdır. Lütfen dualarınızı esirgemeyin." dedi.