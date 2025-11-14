Sahte bungalov ilanlarıyla 35 milyon liralık dolandırıcılık: 14 kişi tutuklandı

- Kocaeli merkezli 11 ilde sahte bungalov ilanlarıyla dolandırıcılık yapan şebekeye operasyon düzenlendi.
- 37 kişi gözaltına alınırken, 14'ü tutuklandı ve 35 milyon TL'lik dolandırıcılık ortaya çıkarıldı.
- Operasyonda çok sayıda dijital cihaz ele geçirildi.
Kocaeli Körfez Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bungalov kiralama vaadiyle dolandırıcılık yapan bir şebekeyi yakalamak için çalışma başlattı. Şüphelilerin sahte internet hesapları üzerinden para topladığı ve banka hesaplarında 35 milyon TL hareketlilik tespit edildiği bildirildi.
EŞ ZAMANLI BASKINLAR: 37 GÖZALTI
11 Kasım’da Kocaeli merkezli olarak Adana, Osmaniye, Kayseri, Diyarbakır, Van, Sivas, Aydın, İzmir, Ankara ve Artvin’de eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 37 şüpheli gözaltına alındı. Şebeke üyesi 2 kişi ise operasyon öncesinde başka suçlardan cezaevine girmişti.
14 KİŞİ TUTUKLANDI
Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 43 cep telefonu, 5 laptop, 3 bilgisayar kasası, 8 sabit disk ve 2 tablet ele geçirildi.
Adliyeye sevk edilen 37 şüpheliden 14’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.