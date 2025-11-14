Sahte bungalov ilanlarıyla 35 milyon liralık dolandırıcılık: 14 kişi tutuklandı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Kocaeli Körfez Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bungalov kiralama vaadiyle dolandırıcılık yapan bir şebekeyi yakalamak için çalışma başlattı. Şüphelilerin sahte internet hesapları üzerinden para topladığı ve banka hesaplarında 35 milyon TL hareketlilik tespit edildiği bildirildi.

EŞ ZAMANLI BASKINLAR: 37 GÖZALTI

11 Kasım’da Kocaeli merkezli olarak Adana, Osmaniye, Kayseri, Diyarbakır, Van, Sivas, Aydın, İzmir, Ankara ve Artvin’de eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 37 şüpheli gözaltına alındı. Şebeke üyesi 2 kişi ise operasyon öncesinde başka suçlardan cezaevine girmişti.

14 KİŞİ TUTUKLANDI

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 43 cep telefonu, 5 laptop, 3 bilgisayar kasası, 8 sabit disk ve 2 tablet ele geçirildi.

Adliyeye sevk edilen 37 şüpheliden 14’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.