Sahte doktor, ambulans ile hasta sevk ederken yakalandı

Özel bir firmaya ait ambulans ile beyin kanaması geçiren hastaya refakat eden Osman Ç. isimli sahte doktor, polislerin dikkati ile yakalandı.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezi'nde tedavi gören bir hasta, beyin kanaması geçirince yakınları tarafından İstanbul'a nakledilmek istendi.

Hasta, İstanbul'da özel ambulans hizmeti veren firma tarafından gönderilen ambulansa alındı.

Ardından, Van'dan İstanbul'a nakledilmek üzere yola çıktı.

AA’nın haberine göre; Erzincan Akyazı Uygulama Noktası'nda Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince ortak yapılan uygulama esnasında durdurulan ambulans kontrol edildi.

Şüpheli ve tedirgin halleri dikkat çekti

Ambulansta hastaya refakat eden Osman Ç. isimli şahıs, kendini çocuk doktoru olarak tanıttı. Doktor kimliği sorulan Osman Ç. üzerinde doktor kimliğinin bulunmadığını, kaşesinin olduğunu söyledi.

Osman Ç, şüpheli ve tedirgin tavırları üzerine ambulanstan indirildi.

Tıbbi sekreterlikten mezun olduğu öğrenildi

Yapılan kontrollerde sahte doktor olduğu anlaşılan ve doktor önlüğü giyen Osman Ç. gözaltına alındı.

Tıbbi sekreterlik bölümü mezunu olduğu öğrenilen Osman Ç'nin İstanbul'daki bir hastanede ambulans şoförlerine ve çalışanlarına kendini doktor olarak tanıttığı belirtildi.

Reçete yazdı, rapor alımlarına aracılık etti

Para karşılığı bazı hastalara reçete yazdığı ve sağlık kurullarında rapor alımlarına aracılık ettiği öne sürülen Osman Ç, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Ambulansın içindeki hasta ise kontrollerin ardından İstanbul'a gönderildi.