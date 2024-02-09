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Sakarya'da ağabeyi, yengesi ve yeğenini öldüren sanığa 3 kez müebbet hapis verildi

Sakarya'da ağabeyi, yengesi ve yeğenini öldüren sanığa 3 kez müebbet hapis verildi Serdivan ilçesinde tartıştığı ağabeyi, yengesi ve yeğenini pompalı tüfekle öldüren 56 yaşındaki Çetin Güler, ağırlaştırılmış müebbet ve 2 kez müebbet hapis cezasına çarptırıldı.