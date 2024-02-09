Sakarya'da ağabeyi, yengesi ve yeğenini öldüren sanığa 3 kez müebbet hapis verildi

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde nakliye firması işletip, bir süre önce iflas eden Çetin Güler, 5 Nisan 2022'de ağabeyi Bedri Güler'in Serdivan ilçesi Kemalpaşa Mahallesi Gündoğar Sokak'taki evine gitti.
Babalarından kalan evin tapusunun kendisine verilmesini isteyen Çetin Güler, tartıştığı ağabeyi Bedri, yengesi Duriye ve yeğeni Tuncay Güler'i pompalı tüfekle vurarak öldürdü.
Balkondan kaçtı
Ailenin küçük oğlu Berat Güler ise balkondan kaçarak kurtuldu.
Şüpheli yakalanıp, tutuklanırken hakkında, 'kardeşi kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet ile 'kasten öldürme' suçundan 2 kez müebbet hapis istemi ile dava açıldı.
Karar açıklandı
Sakarya 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın duruşmasında mahkeme heyeti, kararını açıkladı.
3 müebbet hapis
Çetin Güler, ağırlaştırılmış müebbet ile 2 kez müebbet hapis cezasına çarptırıldı.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış